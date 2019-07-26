بسبب مشاركته في كأس الأمم.. الإصابة تُبعد ظهير جنوب إفريقيا الصلب لمدة طويلة

بعد أن خطف الأضواء وأثار الإعجاب خلال كأس الأمم الإفريقية، سيكون سيفيسو هلانتي لاعب منتخب جنوب إفريقيا مجبرا على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

هلانتي شارك في 5 مباريات مع بلاده جنوب إفريقيا خلال البطولة التي أقيمت على أرض مصر، وساهم في وصول البافانا بافانا لربع النهائي.

لكن مدربه في فريقه بيدفيست ويست، جافين هانت، صرّح للصحفيين اليوم الجمعة: "هلانتي سيبتعد عن الملاعب لمدة طويلة، أنا محبط جدا لإصابته".

وأضاف في حزن دون أن يكشف طبيعة الإصابة: "عاد من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بإصابة كبيرة، لا أدري شدة الإصابة بعد ولكني عرفت أنه سيغيب لمدة طويلة".

هلانتي (29 عاما) أظهر صلابة كبيرة في مركز الظهير الأيسر، ولعب كل الدقائق الممكنة بأمم إفريقيا 2019.

اللاعب سجل حضوره الأبرز في مواجهة الفرعون المصري محمد صلاح، مباراة فازت بها جنوب إفريقيا 1-0، وأقصت مصر من دور الـ16 في مفاجأة مدوية.

لاحقا ودّعت جنوب إفريقيا المسابقة من ربع النهائي، بخسارتها 1-2 أمام نيجيريا.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) 😄Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) July 24, 2019

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