مهاجم ألمانيا يكشف: رفضت ليفربول لأجل فنربهاتشه.. أشعر بالسعادة هنا

كشف ماكس كروزه المهاجم الدولي الألماني السابق، أنه رفض الانضمام إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كروزه أتم انتقاله إلى فنربهاتشه التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فيردر بريمن.

وصرّح كروزه: "أثناء المفاوضات، تلقيت العديد من العروض، بينها ليفربول".

وأضاف: "رغم ذلك، قررت الانتقال إلى فنربهاتشه لأني أظنني سأكون سعيدا للغاية هنا".

وأتم: "تحدثت مع لاعبين عديدين وأنا سعيد بالقرار الذي اتخذته".

كروزه (31 عاما) يشغل منصب المهاجم، ويمتلك 14 مباراة دولية مع ألمانيا سجل خلالها 4 أهداف.

وبدأ كروزه مسيرته في بريمن، قبل أن يلعب مع سانت باولي، وفرايبورج، وبورسيا مونشنجلادبخ، وفولفسبورج، إلى أن عاد لـ بريمن عام 2016، ومنه تحوّل إلى فنربهاتشه في أولى تجاربه خارج ألمانيا.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد صرّح سابقا أن ناديه لن يبرم تعاقدات بأسعار فلكية في السوق الحالية، بعد أن أنفق الريدز الكثير من الأموال لتدعيم الفريق في العام الماضي.

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