كوليبالي: إيقافي في نهائي أمم إفريقيا عار

لا يبدو كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال راضيا عن قرار إيقافه عن المشاركة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي السنغال

الجزائر توجت بلقب البطولة القارية بعد الفوز على أسود التيرانجا بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح بعد 79 ثانية فقط مستغلا خطأ شيخو كوياتي، بديل كوليبالي في التشكيل، في التعامل معه.

كوليبالي غاب عن النهائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء ولكنه يرى أن الالتجاء لتلك القاعدة في المباريات النهائية "عار".

وقال مدافع نابولي في مقال كتبه بصحيفة Republicain lorrain: "من العار إيقافي لأنه على مستوى مسابقات الفيفا كنت لألعب هذا النهائي ولكن علي تقبل ذلك، إنه قدر مكتوب".

ويشير كوليبالي إلى لوائح الاتحاد الدولي للعبة التي تلغي البطاقات الصفراء بدءا من نصف النهائي على النقيض من الاتحاد الإفريقي (كاف).

وأضاف المدافع الذي يجذب أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية "فريقي قدم مباراة رائعة أمام الجزائر في النهائي، من العار أننا خسرنا هذا النهائي لكن علينا أن نتمتع بروح رياضية".

وأشار "الجزائر قدمت مسابقة عظيمة واستحقت أيضا الفوز باللقب. القدر قرر ذلك".

ووصل السنغال إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نهائي 2002 ولكنه فشل مرة أخرى في رفع لقب الكأس عاليا.

أما محاربي الصحراء فقد توجوا باللقب الثاني في تاريخهم بعد الفوز بأمم إفريقيا 90 على أرضهم.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

كهربا يشارك 90 دقيقة في ظهوره الأول مع أفيش

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي