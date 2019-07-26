فوضى في إسبانيا.. الحرب تشتعل بين اتحاد الكرة ورابطة الليجا

وصل الصراع بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة أندية الدوري الإسباني (لاليجا) إلى طريق مُغلَق قبل فترة قصيرة من انطلاق الموسم الكروي.

الاتحاد الإسباني برئاسة لويس روبياليس أصدر قرارا بعدم إقامة مباريات الدوري في أيام الجمعة والإثنين بداية من الموسم الجديد، والاكتفاء باللعب أيام السبت والأحد.

بالتالي، غيّر الاتحاد مواعيد مباريات أول 3 جولات للدوري الإسباني موسم 2019\2020.

فنلاحظ أن مباراة افتتاح الدوري بين برشلونة وأتليتك بلباو التي كان مقررا لها يوم الجمعة 16 أغسطس، تم تأخيرها لتُقام يوم السبت 17 أغسطس، وهو أمر ينطبق على بقية المباريات التي جدولتها رابطة الدوري يومي الجمعة والإثنين.

رد رابطة أندية الدوري الإسباني (لاليجا) برئاسة خافيير تيباس جاء سريعا عبر بيان رسمي.

لاليجا قالت في بيانها:

"ردا على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ترغب رابطة أندية الدوري الإسباني التشديد على أنها المنظِم الوحيد المختص بوضع جداول ومواعيد المسابقات المحلية؛ ولذا ستُلعَب مباريات الجولات الأولى من الدوري في المواعيد التي أقرتها رابطة أندية الدوري الإسباني".

الطرفان المتنازعان سيلجأن إلى القضاء، ومن المنتظَر صدور حُكم في المسألة يوم 7 أغسطس، قبل أقل من 10 أيام على انطلاق الدوري.

مشكلة الجمعة والإثنين

لا تحظى فكرة لعب مباريات الدوري يومي الجمعة والإثنين بشعبية كبيرة بين الجماهير الإسبانية.

ملاعب الليجا امتلأت بالاعتراضات خلال الموسم الماضي، إذ نظمت جماهير كثير من الأندية حملات ممنهجة للتعبير عن امتعاضها، أبرزها حدثت بواسطة جماهير ديبورتيفو ألافيس.

الفريق الباسكي الذي تكرر لعبه أيام الإثنين كآخر مباريات الجولة، أقدمت جماهيره على أسلوب مميز من الاعتراض في مواجهة ليفانتي يوم 11 فبراير 2019، بالجولة 23 من المسابقة.

جماهير ألافيس ملأت المدرجات حينها قبل انطلاق المباراة، وفور بدايتها، غادرت الجماهير لمدة 5 دقائق نحو الممرات الخلفية.

عندما دقت الدقيقة الخامسة، عادت الجماهير إلى المدرجات بكثافة مرتدية اللون الأسود، وطافوا مدرجات ملعب مينديزوروتزا حاملين تابوتا، مع هتاف رددوا فيه "ماتت كرة القدم" بلحن حزين.

احتجاج إخلاء المدرجات في بدايات المباريات تكرر في عدة ملاعب، لكن ما حدث في ذلك اليوم غرّم ألافيس 110 ألف يورو بواسطة لجنة مكافحة العنف والعنصرية والإرهاب والتعصب. (طالع التفاصيل)

تاريخ من الصدامات

في بداية الموسم الماضي، دخل الاتحاد الإسباني عبر رئيسه روبياليس، في صدام مع رابطة الليجا.

روبياليس نشر على حسابه على تويتر صورة لإحدى المشجعات المتضررات من ارتفاع درجة الحرارة خلال مباراة أقيمت في وقت مبكر من اليوم.

رئيس الاتحاد الإسباني انتقد حينها إقامة المباريات في منتصف اليوم أثناء ارتفاع درجات الحرارة، مما أدخله في حرب تصريحات مع تيباس.

روبياليس غرّد قائلا: "إن واصَلَت رابطة الدوري الإسباني جنونها، فسنستعيد الإشراف على المسابقة انطلاقا من موسم 2019\2020. هذا أمر مؤسف للجماهير واللاعبين، لا يمكنك أن تلعب مباراة في درجة حرارة 30، لقد تسبب في ضربات الشمس للعشرات. هذا غير مقبول، طفح كيل الاتحاد الإسباني".

ليأتي رد تيباس حينها عبر تويتر أيضا:

"عزيزي، كفاك إرهابا للجماهير، اليوم أقيمت بطولة الدراجات النارية في إقليم أراجون بدرجة حرارة 32 في حضور 114 ألف متفرج تحت الشمس مستمتعين بالسباق، ولم تحدث أي شكوى.

بطولة إيفرجراند في إسبانيا للأطفال بشهر أغسطس كانت في درجة حرارة 36. ولا يمكنك تنظيم ما لا تملكه".

تيباس عاد لاحقا واتهم تلك الإصابات الناتجة عن درجات الحرارة "بالزائفة"، ليرد عليه روبياليس: "إنها كلمات حمقاء وآذان صماء".

وأضاف روبياليس: "أنا محرج من حدوث شيء مماثل في كرة القدم. كنت أتناول الطعام مع عائلتي عندما وصلتني الصورة التي التقطها صحفي في فالنسيا".

وخلال الموسم، كانت أزمة أخرى بين الطرفين، برغبة رابطة الليجا في إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية، المقترح الذي رفضه الاتحاد الإسباني ووقف بصلابة في وجه تحققه.

معركة انتصر فيها روبياليس حينها على تيباس، فهل يجدد انتصاره وينهي حقبة إقامة المباريات أيام الجمعة والإثنين؟ سنضطر للانتظار حتى 7 أغسطس ليقول القضاء كلمته.

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