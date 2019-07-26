تقارير - يوفنتوس رفض عرضا أوليا من توتنام لضم ديبالا.. والديوك مستعدون لرفع المبلغ

توتنام مستعد بقوة للدخول في صفقة باولو ديبالا من يوفنتوس، لكن العرض الأولى رفضته إدارة البيانكونيري بحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كانت قد أشارت إلى استعداد توتنام لجعل الأرجنتيني الصفقة الأغلى في تاريخهم بعد تصريحات رئيس النادي عن دعمه بقوة للفريق بعد تحقيق عدة أرباح (طالع التفاصيل).

والآن الديوك قدموا عرضا أوليا بقيمة 50 مليون يورو، بحسب لا ستامبا، لكن إدارة يوفنتوس رفضته.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة العجوز يرغب في الحصول على 90 مليون يورو للاستغناء عن الموهبة الأرجنتينية.

الصفقة لا تبدو بعيدة، فصحيفة تايمز البريطانية قالت إن توتنام مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل التعاقد مع اللاعب الذي سيقطع إجازته الفترة المقبلة لتحديد مستقبله.

ديبالا كان يرغب في البقاء رفقة يوفنتوس لكن إدارة النادي تسعى لرحيله لتحقيق استفادة مادية، وهو ما استجاب له صاحب الـ26 عاما.

أندية أخرى عديدة تهتم بخدمات اللاعب ومنها مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الذي قد يتحرك من أجل الأرجنتيني حال رحيل نيمار عن الفريق.

ديبالا ساعد ناديه على تحقيق لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي بتسجيله 10 أهداف، ولكن عدد دقائق مشاركته تناقص مع قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

ويمتد عقد ديبالا مع البيانكونيري إلى 2022.

وانتقل الموهوب الأرجنتيني في 2015 إلى يوفنتوس قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وشارك لاعب إنستيتوتو الأرجنتيني السابق في 40 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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