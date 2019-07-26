أجل محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك، مناقشة مسألة إمكانية رحيله عن الفريق لما بعد لقاء القمة أمام الأهلي.

وقال مصدر مقرب من محمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب أبلغ مسئولي القلعة البيضاء ومندوب نادي مصر للمقاصة بإغلاق ملف التفاوض حول انتقاله للفريق الفيومي في الوقت الحالي، وذلك علي هامش اجتماع تفاوض سريع عقد أنس الخميس".

وأضاف "إبراهيم يرفض الحديث في أي شيء يخص مصيره مع النادي في الوقت الحالي، إذ طالب المسئولين بتأجيل ذلك إلى ما بعد لقاء القمة المهم أمام الاهلي بالدوري".

وأتم "اللاعب يصب كامل تركيزه فقط في هذا الأمر بالوقت الحالي، على أن يتحدد كل شيء خلال الوقت القادم".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابقة رغبة فريق مصر للمقاصة لضم محمد إبراهيم من الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الاحد المقبل، في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري لموسم 2018/2019.