اتحاد الكرة يسمح بإعارة ثلاثة لاعبين مواليد 97 أو 98 وأجنبيين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، السماح بإعارة ثلاثة لاعبين لكل فريق من مواليد 1997 أو 1998 خلال الموسم المقبل 2019/2020.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، يعلن فيه السماح بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد المنتخب الأوليمبي 1997 و1998، بجانب أجنبيين مازالت عقودهما سارية.

اتحاد الكرة أكد في بيانه "تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شئون اللاعبين".

وتأتي قرارات اتحاد الكرة، تكميلية للقرارات التي أصدرها الاتحاد مساء أمس الخميس، حول تعليمات القيد الجديدة.

كان اتحاد الكرة قد حدد أربعة أجانب لكل فريق خلال الموسم المقبل، بالإضافة للاعب شمال إفريقي، أو فلسطيني، أو سوري، يعامل معاملة المصريين.

القرار يعني أن عدد غير المصريين بشكل عام في كل فريق للموسم المقبل، سيتقلص من 7 كما كان محددا له في الموسم الماضي إلى 6 هذا الموسم.

وبناء على القرار السابق، يأتي قرار اتحاد الكرة الجديد بالسماح بإعارة لاعبين أجنبيين ممن مازالت عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية.

من جهة أخرى، فقد تضمنت قرارات اتحاد الكرة مساء أمس الخميس، إلغاء مسابقة مواليد 1997، ما يعني أن كل فريق سيتعين عليه تصعيد بعض اللاعبين للفريق الأول، مع الاستغناء عن باقي الفريق.

وبإضافة قرار اليوم الجمعة من اتحاد الكرة، سيحق لكل فريق تصعيد بعض اللاعبين من مواليد 1997 إلى الفريق الأول، مع إعارة ثلاثة لاعبين آخرين لفرق أخرى، على أن يتم الاستغناء عن بقية اللاعبين.

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