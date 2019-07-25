بعد تصريحات رئيس النادي.. تقارير: ديبالا قد يصبح الأغلى في تاريخ توتنام

رئيس توتنام أكد أن ناديه سوف يدعم الفريق في سوق الانتقالات بشكل قوي، والتقارير تتحدث الآن عن اهتمام كبير بخدمات باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

ديبالا يرغب في البقاء رفقة يوفنتوس ولكن إدارة النادي تسعى لرحيله عن الفريق لتحقيق استفادة مادية.

وبعدما قال دانييل ليفي رئيس النادي اللندني إن الإدارة سوف تدعم بكل قوة المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن توتنام مستعد للتعاقد مع الصفقة الأغلى في تاريخه.

ديلي ميل أشارت إلى استعداد الديوك لدفع 80 مليون إسترليني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليتخطى تونجاي دومبيلي الصفقة الأغلى في تاريخهم بـ64 مليون إسترليني.

تقرير الصحيفة البريطانية اتفق مع ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالي، التي قالت إن ديبالا تقبل أخيرا فكرة الرحيل عن البيانكونيري بعد اجتماع مع مدير النادي.

وديبالا مستعد الآن للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، لكن الصفقة لن تكون بهذه السهولة.

أندية أخرى عديدة تهتم بخدمات اللاعب ومنها مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الذي قد يتحرك من أجل الأرجنتيني حال رحيل نيمار عن الفريق.

ديبالا ساعد ناديه على تحقيق لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي بتسجيله 10 أهداف، ولكن عدد دقائق مشاركته تناقص مع قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

ويمتد عقد ديبالا مع البيانكونيري إلى 2022.

وانتقل الموهوب الأرجنتيني في 2015 إلى يوفنتوس قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وشارك لاعب إنستيتوتو الأرجنتيني السابق في 40 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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