سباحة - تكرار إنجاز الميدالية يقترب.. فريدة عثمان إلى نهائي 50 متر فراشة في بطولة العالم‎

تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية.

واحتلت فريدة عثمان المركز الخامس في منافسات نصف النهائي بزمن قدره 25.79 ثانية لتحجز مقعدها في النهائي المقرر إقامته بين أفضل 8 لاعبات في العالم.

وتقام منافسات نهائي 50 متر فراشة للسيدات ظهر غد السبت بتوقيت مصر، وتسعى فريدة عثمان لتكرار إنجاز فوزها بميدالية، بعد حصد برونزية النسخة الماضية عام 2017.

وكتبت فريدة التاريخ في النسخة الماضية من بطولة العالم بتحقيقها أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للسباحة.

وتأهلت فريدة عثمان إلى نصف النهائي ضمن 16 لاعبة بعد تحقيق المركز الثالث بزمن قدره 25.71 ثانية في التصفيات التأهيلية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

وفي نصف النهائي حلت فريدة عثمان في المركز الخامس بزمن قدره 25.79 ثانية وبفارق 70 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الأول، وكانت فريدة قد حصدت برونزية النسخة الماضية بزمن قدره 25.39 ثانية.

وحققت فريدة إنجازا شخصيا بالتأهل إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي.

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