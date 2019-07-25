الكل يرحل والمسمار لا يتحرك من مكانه.. 32 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي

وضع قدمه في الملعب وهو يرتدي قميص الأهلي الأولي لأول مرة في موسم 2003/2004.. وبعد أكثر من 15 موسما أصبح حسام عاشور هو أكثر لاعب مصري حقق بطولات مع الأندية المصرية في التاريخ.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

35 بطولة مع الأهلي ما بين الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والبطولات الإفريقية حققها حسام عاشور مع الفريق الأحمر. ليعادل رقم حسام حسن الذي فاز هو الآخر بـ35 بطولة مع الأهلي والزمالك.

المسمار كما يلقبه الجميع حقق الكثير والكثير من الإنجازات مع الأهلي ومع نهاية الموسم الجاري فاز بلقب الدوري المصري رقم 12 في تاريخه.

والآن أصبح عاشور قائدا للأهلي مع بداية الموسم وسيرفع بنفسه درع الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

أما في الملعب مر على حسام عاشور الكثير والكثير من اللاعبين والأجيال في الأهلي خلال 15 عاما له مع الفريق الأول في القلعة الحمراء.

15 موسما لحسام عاشور في وسط ملعب الأهلي لعب جواره الكثير والكثير من اللاعبين.

اعتزل من اعتزل ورحل من رحل والبعض فقط يتبقى حتى الآن.. ويظل حسام عاشور كما هو في خط وسط الأهلي لأكثر من 15 عاما

32 لاعبا.. نعم كما قرأت العدد صحيح. وهم اللاعبين الذي زاملوا حسام عاشور في خط وسط الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول وحتى الآن.

FilGoal.com يستعرض معكم أسماء اللاعبين الـ31 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي حتى موسم 2018/2019.

1- هادي خشبة

2- محمود شيكو

3- حسن مصطفى

4- محمد شوقي

5- أحمد حسن استاكوزا

6- أنيس بوجلبان

7- معتز إينو

8- حسين علي

9- هيثم الفزاني

10- محمد محمود نانو

11- أكوتي منساه

12- أحمد فتحي

13- حسام غالي

14- أحمد حسن

15- مصطفى شبيطة

16- شهاب الدين

17- عبد الله فاروق

18- هشام محمد

19- أحمد خيري

20- عبد الله السعيد

21- أحمد نبيل مانجا

22- محمد رزق

23- هيندريك

24- صالح جمعة

25- عمرو السولية

26- رامي ربيعة

27- أكرم توفيق

28- عمرو بركات

29- كريم نيدفيد

30- ناصر ماهر

31- حمدي فتحي

32- محمد محمود

عدد اللاعبين الذين لعبوا بجوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي سيرتفع مع بداية الموسم المقبل عندما يلعب أليو ديانج المنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء.

وقد يرتفع عدد هؤلاء اللاعبين أكثر وأكثر إذا أبرم الأهلي صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم المقبل.

ليظل حسام عاشور صادما ومستمرا في خط وسط الأهلي لما يقرب من 15 موسما.















































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