عبد الحفيظ: الأهلي مكتمل باستثناء المصابين.. واللاعبون دخلوا مرحلة التركيز استعدادا للزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرو بالنادي الأهلي عن اكتمال صفوف الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "الفريق مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك المقبلة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود".

وأضاف "سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، واللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقا للرؤية الفنية".

مدير الكرة أتبع "الجهاز الفني واللاعبين دخلوا مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك".

وواصل "كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك".

وأتم "اللاعبون يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري لموسم 2018/2019.

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