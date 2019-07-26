خاص لوائح القيد – طلائع الجيش لـ في الجول: تعديلات مناسبة وتريح كل الفرق

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 11:33

كتب : أحمد شاكر

فريق طلائع الجيش

أبدى نادي طلائع الجيش رضاه عن لوائح وتعليمات القيد الجديدة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر تعليمات القيد الجديدة لموسم 2019/2020 وفيها حدا أقصى لعدد الإعارات وعدد الاستبدال، بالإضافة لتحديد 30 لاعبا لقائمة كل فريق و4 أجانب بجانب لاعب شمال إفريقي أو فلسطيني أو سوري يعامل معاملة المصريين.

وقال أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات لـ FilGoal.com: "30 لاعبا أمر جيد، ويسمح للفرق بقيد العدد المسموح به من اللاعبين".

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وأضاف "بخصوص عدد الأجانب فإن زيادتهم أثر على مستوى المنتخب المصري، وتقليل العدد سيمنح المنتخب قوة وبالتالي أوافق على القرار".

وأتم "عدد خمسة معارين كبير، ولكنه لا يهمني لأن ما يهمني هو وجود 30 لاعبا في القائمة".

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