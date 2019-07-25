بالفيديو - أوزيل وكولاسنياك يحبطان محاولة سرقة لعصابة مسلحة في شوارع لندن

الخميس، 25 يوليه 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

أوزيل وكولاسنياك

أحبط سياد كولاسنياك لاعب أرسنال رفقة زميله مسعود أوزيل محاولة سرقة من إحدى العصابات المسحلة في شوراع لندن.

سياد كولاسينيتش

النادي : أرسنال

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن أثناء سير الثنائي كولاسنياك وأوزيل في إحدى شوارع لندن، شاهدا شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.

ما دفع كولاسنياك وأوزيل للركض نحو السيارة والاشتباك معهما.

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قبل أن يهرب أفراد العصابة ويتمكن سائق السيارة من الرحيل بسلام بسبب تدخل كولاسنياك.

وأصدر نادي أرسنال بيانا حول الحادثة يؤكد خلاله سلامة اللاعبان وعدم تعرضهما لأي إصابات.

كذلك أكدت شرطة لندن أن المشتبه فيهم حاولوا سرقة سائق السيارة، ولم يتم اعتقالهم حتى الآن.

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