خاص مباراة القمة - طارق يحيى لـ في الجول: الأهلي يريد إثبات تفوقه.. والزمالك هدفه إفساد فرحة الدوري

الخميس، 25 يوليه 2019 - 22:32

كتب : بسام أبوبكر

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

يعتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض سيبحث عن إفساد فرحة الفوز بالدوري على الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل جولة واحدة من النهاية بالفوز على المقاولون العرب، وينتظر مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في الأهلي والزمالك ومنح البدلاء فرصة خلال لقاء القمة.

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وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "الأهلي يريد إثبات جدارته بالفوز بالدوري لذلك سيحاول التغلب على الزمالك".

وأضاف "أما الزمالك سيحاول إفساد فرحة الفوز بالدوري على الأهلي والتغلب عليه خلال المباراة".

وأكمل "الدوافع كبيرة لدى الفريقين لذلك سنشاهد مباراة قوية".

وشدد "ولكن من الصعب أن يشارك البدلاء في هذه المباراة خاصة أن كل فريق يريد تحقيق الفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "لذلك ستكون مباراة صعبة وقوية وستشهد أهدافا من الفريقين".

وفاز الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

وضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثاني لصالحه على حساب بيراميدز.

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