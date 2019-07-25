يرى أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية مشاركة بعض اللاعبين البدلاء في مباراة القمة المقبلة بسبب أهميتها رغم حسم لقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل جولة واحدة من النهاية بالفوز على المقاولون العرب، وينتظر مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في الأهلي والزمالك ومنح البدلاء فرصة خلال لقاء القمة.

وقال أيمن منصور لـFilGoal.com: "المباراة هذه المرة تُلعب في ظروف مختلفة بسبب فوز الأهلي بلقب الدوري وحالة الفرحة المتواجدة في الفريق والروح المعنوية للاعبين".

وأكمل "على عكس الزمالك الذي يعاني من أثار نفسية سيئة بعد خسارة لقب الدوري لصالح الأهلي".

وأوضح" لذلك يجب على الجهاز الفني للزمالك أن يهيئ اللاعبين من النواحي النفسية جيدا قبل المباراة".

واستمر في تصريحاته "لا يوجد وقت لمنح البدلاء فرصة للمشاركة في لقاء القمة، لأن الفريقان يبحثان عن الفوز".

وأتم تصريحاته "من سيلعب بالبدلاء أن يريح الأساسيين ثم يخسر المباراة سيتحمل مسؤولية الهزيمة والكل سيهاجمه، لذلك سيخوض الأهلي والزمالك هذه المواجهة بقوة من أجل تحقيق الفوز".

وفاز الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

وضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثاني لصالحه على حساب بيراميدز.

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