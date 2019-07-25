خاص مباراة القمة - أيمن منصور لـ في الجول: لا مجال لإشراك البدلاء في الديربي

الخميس، 25 يوليه 2019 - 22:21

كتب : بسام أبوبكر

كهربا - سعد سمير - الزمالك - الأهلي

يرى أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية مشاركة بعض اللاعبين البدلاء في مباراة القمة المقبلة بسبب أهميتها رغم حسم لقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل جولة واحدة من النهاية بالفوز على المقاولون العرب، وينتظر مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في الأهلي والزمالك ومنح البدلاء فرصة خلال لقاء القمة.

أخبار متعلقة

مباراة القمة - أسامة حسني لـ في الجول: الأهلي سيلعب لختام الموسم بقوة والزمالك يريد إفساد فرحته الزمالك لـ في الجول: أحداد مستمر مع الفريق أمام الأهلي خبر في الجول – عبد الشافي يوقع على عقود انضمامه للزمالك خبر في الجول – حازم إمام يجدد طلبه الرحيل عن الزمالك

وقال أيمن منصور لـFilGoal.com: "المباراة هذه المرة تُلعب في ظروف مختلفة بسبب فوز الأهلي بلقب الدوري وحالة الفرحة المتواجدة في الفريق والروح المعنوية للاعبين".

وأكمل "على عكس الزمالك الذي يعاني من أثار نفسية سيئة بعد خسارة لقب الدوري لصالح الأهلي".

وأوضح" لذلك يجب على الجهاز الفني للزمالك أن يهيئ اللاعبين من النواحي النفسية جيدا قبل المباراة".

واستمر في تصريحاته "لا يوجد وقت لمنح البدلاء فرصة للمشاركة في لقاء القمة، لأن الفريقان يبحثان عن الفوز".

وأتم تصريحاته "من سيلعب بالبدلاء أن يريح الأساسيين ثم يخسر المباراة سيتحمل مسؤولية الهزيمة والكل سيهاجمه، لذلك سيخوض الأهلي والزمالك هذه المواجهة بقوة من أجل تحقيق الفوز".

وفاز الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

وضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثاني لصالحه على حساب بيراميدز.

طالع أيضا

رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج

كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي

نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: المقاصة طلب ضم محمد إبراهيم.. وجلسة

الأهلي الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أوزيل وكولاسنياك يحبطان محاولة سرقة لعصابة مسلحة في شوارع لندن 44 دقيقة | أوروبا
الكل يرحل والمسمار لا يتحرك من مكانه.. 32 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - طارق يحيى لـ في الجول: الأهلي يريد إثبات تفوقه.. والزمالك هدفه إفساد فرحة الدوري ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - أيمن منصور لـ في الجول: لا مجال لإشراك البدلاء في الديربي ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - أسامة حسني لـ في الجول: الأهلي سيلعب لختام الموسم بقوة والزمالك يريد إفساد فرحته ساعة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: أحداد مستمر مع الفريق أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك