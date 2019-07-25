يعتقد أسامة حسني نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر سيلعب للفوز بلقاء القمة من أجل إنهاء الموسم بقوة وبشكل جيد بعد الفوز بلقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل جولة واحدة من النهاية بالفوز على المقاولون العرب، وينتظر مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في الأهلي والزمالك ومنح البدلاء فرصة خلال لقاء القمة.

وقال أسامة حسني لـFilGoal.com: "يجب أن يلعب الأهلي بالقوة الضاربة والتشكيل الأساسي للفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف "الفريق عاد للتو من فترة راحة ومعسكر الإعداد ولا يوجد ضغط على اللاعبين بعد الفوز بالدوري".

وانتقل للحديث عن الزمالك قائلا: "أما الفريق الأبيض سيلعب بقوة أيضا للفوز على الأهلي وإفساد فرحته بعد التتويج بلقب الدوري".

وأتم تصريحاته "لذلك سيلعب الزمالك بالأساسيين ويهاجم بقوة من أجل تحقيق الفوز".

وفاز الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

وضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثاني لصالحه على حساب بيراميدز.

طالع أيضا

رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج

كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي

نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: المقاصة طلب ضم محمد إبراهيم.. وجلسة