خاص الزمالك لـ في الجول: أحداد مستمر مع الفريق أمام الأهلي

الخميس، 25 يوليه 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

أحداد - الزمالك - الإنتاج الحربي

قرر حميد أحداد مهاجم الزمالك بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفني للفريق الاستمرار في صفوف الفريق حتى مواجهة القمة المقبلة أمام الأهلي تحسبا لحاجة الفريق إليه.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك لـFilGoal.com اليوم الخميس: "أحداد تحدث مع خالد جلال وكشف عن رغبته بالاستمرار مع الفريق حتى لقاء الأهلي".

وواصل "أحداد قرر ذلك تحسبا لحاجة الفريق إليه خلال لقاء الأهلي وبعد ذلك سيطير إلى المغرب لإتمام انتقاله إلى الرجاء".

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وكان الرجاء المغربي نجح في ضم أحداد من الزمالك رسميا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحسبما علم FilGoal. وحسبما علم FilGoal.com، فإن الرجاء سيدفع 250 ألف دولار مقابل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 950 ألف دولار قبل الموسم المقبل.

حميد أحداد انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من فريق الدفاع السحين الجديد المغربي، وشارك مع الفريق في التتويج ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفا وحيدا مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، مقابل عدم التسجيل في 12 مباراة خاضها في بطولة الدوري.

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