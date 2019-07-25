مران الزمالك – خالد جلال يجتمع باللاعبين وجلسة خاصة مع بوطيب.. وراحة لطارق حامد

عقد خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك اجتماعا خاصا مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس.

لاعبو الزمالك تعاهدوا على بدء صفحة جديدة، وتصحيح المسار في الفترة المقبلة ومصالحة الجماهير خلال مباراة الأهلي.

واجتمع خالد جلال باللاعبين، وطالبهم خلاله بنسيان ضياع بطولة الدوري ومصالحة الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على الأهلي من أجل إنهاء الدوري بصورة قوية.

واجتمع جلال بخالد بوطيب المهاجم المغربي للفريق، للاطمئنان على حالته البدنية ومدى جاهزيته للفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أدى لاعبو الفريق مرانا بدنيا في الجيمانيزيوم بهدف زيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلي المقبلة.

أما طارق حامد لاعب وسط الفريق، فقد حصل على راحة لمدة يوم واحد، على أن يعود للتدريبات مساء غد الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري لموسم 2018/2019.

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