تغيرت لوائح القيد في الموسم الكروي الجديد فقائمة الأندية ستضم 30 لاعبا ويمكن ضم 4 محترفين أجانب مع إضافة لاعب خامس من شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين ويعامل معاملة اللاعب المصري.

هذا بالإضافة لتحديد عدد المعارين من أي ناد بواقع 5 فقط مع إمكانية استبدال 5 لاعبين خلال الموسم.

فما هو رأي الأندية المصرية في تلك القرارات الجديدة؟

وتحدث فايز عريبي رئيس طنطا لـFilGoal.com قائلا: "جعل قائمة الأندية تضم 30 لاعبا أمر رائع فهو سيعطينا الكثير من الأريحية في الاختيارات وسيتيح الحرية أمام المدرب في العمل بحرية أكبر".

أما عن عدد اللاعبين الأجانب وضم لاعب خامس يعامل معاملة لاعب مصري قال: "أنا معترض على ذلك القرار، هل أجعل اللاعبين المصريين يرحلون"؟

وواصل "لماذا يجعلني اتحاد الكرة أتعامل بالدولار؟ هذا القرار سيضر بالكرة المصرية وغير صائب تماما".

أما عن تحديد عدد المعارين واللاعبين الذين يتم استبدالهم خلال الموسم قال عريبي: "أعتقد أن ذلك مجرد مزحة، هذا القرار ليس منطقيا وأنا معترض عليه".

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