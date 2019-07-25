تقرير: إصابة أسينسيو وشكوك مستقبل بيل يجددان رغبة ريال مدريد في ضم صلاح

إصابة ماركو أسينسيو القوية واقتراب جاريث بيل من الرحيل، دفعا ريال مدريد لتجديد رغبته في ضم محمد صلاح، نجم ليفربول، بحسب تقرير لصحيفة "إل كونفيدنسيال".

فريق المدرب زين الدين زيدان فقد أسينسيو لأغلب فترات الموسم الجديد بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، أما بيل فقد صرح زيزو أن النادي يعمل على رحيله.

ولذلك فريال مدريد بدأ التحرك لضم جناح استعدادا للموسم الجديد، ومحمد صلاح وساديو ماني ضمن اهتمامات الملكي بحسب صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية.

الصحيفة ذكرت أن زيدان يراقب بجدية موقف الثنائي صلاح وماني ويستعد لدفع ناديه للتحرك بنشاط من أجل التعاقد مع جناح جديد.

زيزو معجب بقدرات ثنائي ليفربول ويضعهما أولوية في حساباته لتدعيم الهجوم.

لكن الأمور تبدو صعبة للغاية للتفريط في أحدهما من جانب الريدز بحسب الصحيفة.

صحيفة ميرور الإنجليزية قالت في وقت سابق إن صلاح رفض عرضين ضخمين وصلا إلى 150 مليون جنيه إسترليني، من ريال مدريد ويوفنتوس.

النجم المصري تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد، وقرر البقاء لـ12 شهرا إضافيا قبل دراسة أي عروض.

وكانت صحيفة صن قد ذكرت أن ليفربول يخطط لجعل صلاح اللاعب الأعلى راتبا في صفوف النادي للحفاظ على خدماته وسط إغراءات من كبار أوروبا.

صلاح جدد عقده حتى 2023 في الصيف الماضي، وليفربول يريد التجديد لعام إضافي، مع تحسين راتبه.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتالين.

صلاح (27 عاما) انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل من وقتها 71 هدفا في 104 بقميص الريدز.

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