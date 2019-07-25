تقرير: إصابة أسينسيو وشكوك مستقبل بيل يجددان رغبة ريال مدريد في ضم صلاح

الخميس، 25 يوليه 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

ًصلاح - ليفربول - ريال مدريد

إصابة ماركو أسينسيو القوية واقتراب جاريث بيل من الرحيل، دفعا ريال مدريد لتجديد رغبته في ضم محمد صلاح، نجم ليفربول، بحسب تقرير لصحيفة "إل كونفيدنسيال".

فريق المدرب زين الدين زيدان فقد أسينسيو لأغلب فترات الموسم الجديد بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، أما بيل فقد صرح زيزو أن النادي يعمل على رحيله.

ولذلك فريال مدريد بدأ التحرك لضم جناح استعدادا للموسم الجديد، ومحمد صلاح وساديو ماني ضمن اهتمامات الملكي بحسب صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية.

أخبار متعلقة

صلاح يدخل قائمة أغنياء إنستجرام كلوب: أتوقع عودة صلاح في حالة بدنية جيدة صن: ليفربول يريد جعل راتب صلاح الأعلى في الدوري الإنجليزي

الصحيفة ذكرت أن زيدان يراقب بجدية موقف الثنائي صلاح وماني ويستعد لدفع ناديه للتحرك بنشاط من أجل التعاقد مع جناح جديد.

زيزو معجب بقدرات ثنائي ليفربول ويضعهما أولوية في حساباته لتدعيم الهجوم.

لكن الأمور تبدو صعبة للغاية للتفريط في أحدهما من جانب الريدز بحسب الصحيفة.

صحيفة ميرور الإنجليزية قالت في وقت سابق إن صلاح رفض عرضين ضخمين وصلا إلى 150 مليون جنيه إسترليني، من ريال مدريد ويوفنتوس.

النجم المصري تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد، وقرر البقاء لـ12 شهرا إضافيا قبل دراسة أي عروض.

وكانت صحيفة صن قد ذكرت أن ليفربول يخطط لجعل صلاح اللاعب الأعلى راتبا في صفوف النادي للحفاظ على خدماته وسط إغراءات من كبار أوروبا.

صلاح جدد عقده حتى 2023 في الصيف الماضي، وليفربول يريد التجديد لعام إضافي، مع تحسين راتبه.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتالين.

صلاح (27 عاما) انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل من وقتها 71 هدفا في 104 بقميص الريدز.

طالع أيضا

لاسارتي للاعبي الأهلي: لدينا قمة.. أوقفوا الاحتفالات

الخطيب بعد التتويج بالدوري: الآن أمامنا المزيد من البطولات لنفوز بها

تعرف على طريق أندية مصر في بطولتي إفريقيا

تقرير: ناديان إنجليزيان يريدان حارس الأهلي

مصر سادس إفريقيا في تصنيف فيفا

تعرف على الأندية المشاركة في البطولة العربية

محمد صلاح ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج 14 دقيقة | رياضات أخرى
مباراة القمة - حمادة صدقي لـ في الجول: اعتماد الأهلي على التشكيل الأساسي ضروري لإنهاء الموسم بقوة 22 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا 43 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة ساعة | الدوري المصري
كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - انتهت بالفيديو مونديال شباب اليد.. مصر (29) النرويج (27) الفراعنة إلى نصف النهائي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك