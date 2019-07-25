خاص خبر في الجول - الزمالك يريد لاعب وسط دجلة

الخميس، 25 يوليه 2019 - 14:26

كتب : حامد وجدي

محمد عبد العاطي

يفكر الزمالك في إبرام صفقة تبادلية مع وادي دجلة بعدما طلب مسؤولو الأخير التعاقد مع عماد فتحي لاعب القلعة البيضاء والمنتهية للتو إعارته إلى إنبي.

عماد فتحي

النادي : إنبـي

محمد عبد العاطي

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة
الزمالك

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي وادي دجلة أن الزمالك طلب التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب الأول، وقد يدخل الأخير في صفقة تبادلية يرحل فيها عماد فتحي من الزمالك إلى دجلة.

ويدرس مسؤولو دجلة طلب الزمالك قبل اتخاذ القرار الأنسب للفريق.

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ولعب عماد فتحي مع الزمالك في النصف الثاني من الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018 قبل أن يعيره الفريق إلى إنبي لمدة موسم.

وقد يجد عماد فتحي صعوبة في المشاركة مع الزمالك في الموسم الجديد لذلك يبحث الأخير عن عرض مناسب للاعب البالغ عمره 26 عاما.

على الجانب الآخر، يعد عبد العاطي أحد الركائز الأساسية في دجلة. وشارك لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما في 22 مباراة بالموسم الحالي للدوري وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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