رسميا - جوردان أيو ينضم إلى كريستال بالاس بشكل نهائي

سيستمر الغاني جوردان أيو للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" من جديد بعدما أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد معه.

وانضم أيو إلى صفوف النسور لمدة 3 سنوات لينتقل للنادي بصفة دائمة بعدما قضى الموسم الماضي معارا من سوانزي سيتي.

صاحب الـ100 مباراة في الدوري الإنجليزي أعرب عن سعادته لموقع ناديه قائلا: "سعيد للغاية بالعودة للفريق وقد استمتعت حقا باللعب له في الموسم الماضي".

وأضاف "استمتعت بالملعب والجماهير، كانت أوقات جيدة للغاية بالنسبة لي. كل شيء هنا كان إيجابيا ولهذا قررت الاستمرار مع الفريق".

وشارك أيو في 20 مباراة مع الفريق الموسم الماضي منهم 14 بشكل أساسي.

وكان صاحب الـ27 عاما حاضرا رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بعدما سجل هدفين من 4 أهداف لفريقه.

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