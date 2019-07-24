مهمة النسر تمت بنجاح.. الأهلي بطل الدوري للمرة الـ41

مهمة كانت صعبة بل شبه مستحيلة.. لكن نسر الأهلي لا يعرف المستحيل.

اللقب كان بعيدا عن القلعة الحمراء لكن نسر الأهلي الآن يحلق أعلى برج القاهرة وينظر إلى الاحتفالات بملعب التتش.

والسبب هو أن الأهلي توج بطلا للدوري المصري لموسم 2018/2019 للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الـ41 في التاريخ. وقبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية رائعة. (طالع التفاصيل)

مشوار صعب للغاية كان علي الأهلي السير فيه من أجل الفوز باللقب.

بداية غير موفقة في الدوري مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.. تعثرات كثيرة وخسارة الكثير من النقاط.

الفارق وصل مع الزمالك إلى أكثر من 20 نقطة في بعض الفترات من الموسم بسبب عدم خوض الأهلي لمبارياته المؤجلة.

إصابات بالجملة ضربت الأهلي في منتصف الموسم وأقالت الإدارة كارتيرون من تدريب الفريق وتولى محمد يوسف المهمة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مارتين لاسارتي.

وبعد التعاقد مع لاسارتي أبرم الأهلي الكثير من الصفقات القوية في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع كل من محمد محمود ورمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وجيرالدو.

كما تم قيد كل من رامي ربيعة وجونيور أجايي بعد تعافيهما من الإصابة، وانضم أيضا صالح جمعة لقائمة الفريق بعد عودته من الإعارة في الدوري السعودي.

لتكون مهمة النسر صعبة للغاية في الحفاظ على درع الدوري والفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

لكن نسر انطلق بقوة كما يعرف عنه الجميع وحقق الكثير من الانتصارات وواصل حصد النقاط.

لينطلق الأهلي بشكل آخر في النصف الثاني في الدوري منذ بداية شهر يناير وحتى حسم اللقب.

وخاض الأهلي في النصف الثاني من الموسم 21 مباراة في الدوري حقق خلالها الفوز في 17 مباراة وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ليواصل الأهلي تقدمه تدريجيا في جدول الترتيب إلى أن وصل للقمة وحافظ عليها حتى حسم اللقب لصالحه بعد منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز.

ليتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط في الدوري يخوضها أمام الزمالك في لقاء القمة يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب.



















































































































































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