حجازي يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية.. ويعلن جاهزيته للموسم الجديد

طمأن أحمد حجازي محترفنا بصفوف وست بروميتش ألبيون الجماهير بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وأجرى حجازي عملية –يوم أمس- جراحية لإزالة عظم زائد في الكاحل.

وكان من المفترض أن يجري حجازي العملية عقب نهاية الموسم لكن ارتباطه بخوض منافسات أمم إفريقيا 2019 مع منتخب مصر تسبب في تأجيل العملية.

اجريت امس عمليه جراحيه تمت بنجاح لازاله عظمه زائده في الكاحل كانت مؤجله منذ نهايه الموسم الماضي لارتباطي بمباريات مع النادي و المنتخب و ساكون جاهز لمنافسات الموسم القادم قريبا ان شاء الله🙏🏾 pic.twitter.com/QywCV97E5e — Ahmed hegazi (@Hegazi) July 24, 2019

مدافع وست بروميتش ألبيون شارك في كل مباريات منتخب مصر بالبطولة، رغم معاناته من كسر في الأنف بالمباراة الأولى، دفعه إلى ارتداء واقي وجه في ثاني وثالث مباراة.

مصر ودعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بالهزيمة 0-1 على استاد القاهرة الدولي.

وكانت تقارير سعودية قد ربطت حجازي بالانتقال إلى أهلي جدة قبل أن تشير إلى أنها باتت مهددة بالفشل لمغالاة وست بروميتش في طلباته.

أستون فيلا كان أيضا في الصورة بعدما جذبهم حجازي أثناء متابعتهم لمحمود حسن "تريزيجيه" الذي انتقل لهم بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وانتقل حجازي لوست بروميتش في صيف 2017 من الأهلي، وشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 85 مباراة.

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