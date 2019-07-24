يرى طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي وشريف إكرامي كان لهما بصمة في تتويج القلعة الحمراء بالدوري.

الأهلي توج بالدوري المصري بعد وصوله للنقطة 77 عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة 33 ليصل للدرع رقم 41.

وقال طارق سليمان لـFilGoal.com: "حراس الأهلي جزء مهم للغاية من إنجاز الفوز بالدوري هذا الموسم".

وأضاف "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي كان لهم بصمة قوية ومؤثرة في التتويج".

وأردف "صحيح كان هناك بعض الأخطاء لكننا نجحنا في الفوز في النهاية".

وأكمل، قال: "لدينا بطولة جديدة تتمثل في مواجهة الزمالك".

وأتم "أشكر إدارة النادي تحديدا محمود الخطيب وجماهير الأهلي على المساهمة في الفوز باللقب".

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو المقبل في ختام مباريات الدوري المصري.















































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