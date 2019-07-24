خاص طارق سليمان لـ في الجول: حراس الأهلي جزء من الإنجاز.. ولقاء الزمالك بطولة جديدة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 23:07

كتب : حسام نور الدين

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي

يرى طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي وشريف إكرامي كان لهما بصمة في تتويج القلعة الحمراء بالدوري.

الأهلي توج بالدوري المصري بعد وصوله للنقطة 77 عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة 33 ليصل للدرع رقم 41.

وقال طارق سليمان لـFilGoal.com: "حراس الأهلي جزء مهم للغاية من إنجاز الفوز بالدوري هذا الموسم".

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة لـ في الجول: احتفالية تتويج الأهلي بالدوري عقب لقاء القمة عاشور: من قال الأهلي في المنطقة الدافئة.. أين أنتم الآن؟ الشحات لـ في الجول: 150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن السولية لـ في الجول: العزيمة هي سر فوز الأهلي بالدوري

وأضاف "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي كان لهم بصمة قوية ومؤثرة في التتويج".

وأردف "صحيح كان هناك بعض الأخطاء لكننا نجحنا في الفوز في النهاية".

وأكمل، قال: "لدينا بطولة جديدة تتمثل في مواجهة الزمالك".

وأتم "أشكر إدارة النادي تحديدا محمود الخطيب وجماهير الأهلي على المساهمة في الفوز باللقب".

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو المقبل في ختام مباريات الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية

في الدوري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام 8 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل 18 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة: الزمالك كان ندا قويا.. وجلسات الخطيب صنعت الفارق 24 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة: تحملنا الكثير.. ووليد سليمان: الأهلي لا يضيع فرصة جاءته 27 دقيقة | الدوري المصري
فتحي: لو الأمر بيدي لمنحت معلول جائزة الأفضل هذا الموسم 28 دقيقة | الدوري المصري
يوسف: الأهلي حقق الدوري الأغلى في تاريخه.. ولن نواجه الزمالك بالبدلاء 53 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك