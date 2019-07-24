باسم علي للمشككين: أثبتنا أننا الأفضل في مصر

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

باسم علي لاعب الأهلي أمام نيو بورت كاونتي

اعتبر باسم علي ظهير أيمن الأهلي تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه بمثابة رسالة قوية للكثيرين.

وصرح باسم علي عبر قناة ناديه "الكل شكك في الأهلي ولاعبيه على مدار الموسم".

واستدرك "لكن أثبتنا أننا الأفضل في مصر".

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وأضاف "أشكر كل اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطين أو خارج القائمة وكذلك من رحلوا عن صفوف الفريق".

وحسم الأهلي اللقب لصالحه بالفوز على المقاولون العرب 3-1 مساء الأربعاء على ملعب برج العرب.

وأصبح ذلك اللقب هو الرابع للأهلي على التوالي والـ41 في تاريخه.

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باسم علي الأهلي في الدوري

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