رمضان صبحي: التزمنا بوعدنا للجماهير بعد الخروج أمام صن داونز

عبر رمضان صبحي لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه بعد التغلب على المقاولون العرب 3-1 مساء اليوم الأربعاء.

وصرح رمضان عبر قناة ناديه "أشكر اللاعبين، كلهم رجال، وكانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف اللاعب الشاب "كما أشكر الجماهير التي ساندتنا بقوة ولم تتخل عن الفريق، وهتفت لنا بعد الخروج من دوري الأبطال أمام صن داونز".

وأشار رمضان صبحي "لقد نفذنا الوعد ونهدي اللقب للإدارة والجماهير، ونتطلع لمزيد من البطولات".

وأتم تصريحاته "عشنا موسما صعبا للغاية لذا نستحق الفوز بلقب الدوري".

















































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