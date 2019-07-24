خاص السولية لـ في الجول: العزيمة هي سر فوز الأهلي بالدوري

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 22:23

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - بيراميدز

يرى عمرو السولية لاعب الأهلي أن الإصرار والعزيمة هما سر فوز فريقه بالقب الدوري في الموسم الحالي.

الأهلي قدم عرضا ولا أروع وفاز على المقاولون بثلاثية مقابل هدف ليحسم اللقب لصالحه للمرة الرابعة على التوالي، بعدما كان بعيدا عن الحفاظ على درع الدوري في منتصف الموسم.

وقال السولية لـ FilGoal: "الإصرار والعزيمة هما السر وراء الفوز بلقب الدوري هذا الموسم".

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وأضاف "التتويج رسالة هامة للتأكيد على شخصية الفريق البطل".

وأتم "الفوز بلقب الدوري يعطي لنا دافع قوي في الفترة المقبلة".

وأتم "أشكر جماهير النادي الأهلي التي ساندت الفريق بشكل كبير".

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