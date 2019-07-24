خاص الإنتاج لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم مرسي على سبيل الإعارة.. واللاعب في طريقه لمعسكر الفريق

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 18:04

كتب : بسام أبو بكر

باسم مرسي - الزمالك - إنبي

نجح نادي الإنتاج الحربي في الحصول على خدمات باسم مرسي مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع باسم مرسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع الزمالك".

وأضاف "غادرت معسكر الفريق في مدينة شرم الشيخ وذهبت إلى القاهرة لإتمام الصفقة والتوقيع مع اللاعب".

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وأتم تصريحاته "والآن باسم مرسي في طريقه إلى شرم الشيخ للالتحاق بمعسكر الفريق للتحضير للموسم الجديد".

باسم مرسي البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق بتروجت ثم انتقل للإنتاج الحربي عام 2013 وقضى معه موسم واحد فقط.

ثم تعاقد الزمالك مع باسم مرسي ليتألق ويحقق مع الأبيض بطولة الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين.

قبل أن يخرج للإعارة مع لاريسا اليوناني في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم يقضي النصف الثاني من الموسم معارا مع سموحة.

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