أبلغ الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش بعودته للنادي الأبيض مرة أخرى عقب لقاء القمة.

مصطفى محمد النادي : طلائع الجيش الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أخطر المهاجم الشاب بعودته للنادي بعد لقاء القمة للتدرب رفقة زملائه استعدادا للموسم الجديد.

اللاعب صاحب الـ21 عاما أعير الموسم الماضي إلى طلائع الجيش حيث شارك في 30 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا.

ويملك الزمالك في قائمته في مركز المهاجم عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد والأخير أصبح قريبا من الانتقال إلى الرجاء البيضاوي المغربي.

وسيلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في الجولة الأخيرة من الدوري.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية