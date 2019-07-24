أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي بروح اللاعبين وحسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي.

ونجح الأهلي في حصد لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن الزمالك قبل اللقاء الأخير بينهما.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ filGoal.com عقب التتويج بالدوري: "قلت من زمان خليك بارد وهاديء".

وشدد "وقد كان، في النهاية الأهلي بطل الدوري ومبادئ النادي وراء التتويج، كان الفارق 8 نقاط وحاليا حسمنا اللقب قبل مباراة".

وأضاف عبد الحفيظ "أبارك لجماهير الأهلي بعد التتويج باللقب، وأشكرهم وأشكر مجلس الإدارة واللاعبين".

وواصل مدير الكرة تصريحاته قائلا: "أنا بطل الدوري يا بيه ومسامح يا بيه".

وتحدث عبد الحفيظ بعد ذلك لقناة الأهلي وقال: "جئنا من بعيد في 24 يناير كان لدينا 27 نقطة مقابل 41 نقطة للزمالك وكان لا بد من الفوز ضد إنبي والزمالك ثم الإسماعيلي والمصري وهذه هوية الأهلي نراهن عليها دائما وأشكر الإدارة على توفير كل شيء لنا".

وواصل "من حقنا أن نفرح هذا ألذ دوري وأشكر كل اللاعبين على تحملهم الضغط والنقد وسنقفز اليوم فرحا في حمامة السباحة".

وأتم "يجب على الجميع أن يفتخر بالأهلي فأنا راهنت على شخصية الأهلي وجماهيره وسنحتفل بكل تأكيد بشكل جيد".

ويلعب الأهلي يوم الأحد المقبل أمام الزمالك في ختام مباريات الدوري على ملعب برج العرب.

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