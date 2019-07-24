أزارو: لم نتأثر بأي شيء.. النتيجة هي التي تحكم

قال وليد أزارو مهاجم الأهلي إن ناديه لم يتأثر بأي حديث سلبي حول الفريق خلال مسابقة الدوري وأن النتيجة هي التي تحكم في النهاية.

وتوج الأهلي باللقب رسميا عقب فوزه على المقاولون العرب في اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33.

وقال أزارو لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير اجتياز موسم لم يكن سهلا".

وأضاف "ركزنا من أول مباراة للنهاية ولم نتأثر بأي حديث حولنا وركزنا في كل مباراة بشكل منفرد".

وأتم أزارو "الآن النتيجة هي التي تحكم وتوجنا بالدوري".

















































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