معلول بعد الفوز بالدوري: هذه شخصية الأهلي

عبر علي معلول لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بالدوري المصري مشيرا إلى أن "شخصية لاعبو الأهلي".

الأهلي نجح في التتويج بالدوري المصري والوصول للنقطة 77 بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وقال معلول في تصريحات عقب اللقاء: "هذه هي شخصية النادي الأهلي وروح الفريق، تأخرنا في بداية الدوري لكننا عدنا بكل عزيمة وإصرار".

واستمر "عقب استبعادي من منتخب تونس جعلت كل تركيزي مع الأهلي لكي نحسم الدوري".

وأضاف "لا يزال يتبقى لنا مباراة صعبة ضد الزمالك يجب أن نفوز بها حتى نختم الدوري بانتصار".

وعن أداء في المباراة ضد المقاولون العرب "المدرب (مارتين لاسارتي) طلب من كل اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم وبالفعل قدمنا مردود ممتاز".

وبسؤاله عن نجم الأهلي هذا الموسم "كل اللاعبين هم نجوم الفريق، كلنا نلعب من أجل هدف واحد وهو مصلحة الأهلي والمهم هو التتويج".

وأتم "شكرا لجماهير الأهلي، كانوا خير سند لنا بعد الأوقات الصعبة التي مررنا بها عقب خسارة إفريقيا والبطولة العربية، الفوز بالدوري هو أقل شيء نقدمه لهم".

















































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