أبو تريكة: رغم كل المشاكل.. ضجيج الأهلي بطولاته

هنأ محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي ناديه عقب تتويجه بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

وتوج الأهلي باللقب رسميا عقب فوزه على المقاولون العرب في اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب اللقاء: "الدوري رقم 41 كبير وعظيم يا أهلي".

وأتم "رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقى الأهلي شامخ وبدون ضجيج لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقى الأهلي فوق الجميع".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا قبل جولة على نهاية المسابقة وسيلتقي مع الزمالك في لقاء القمة يوم الأحد المقبل.

الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي ...رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لان ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 24, 2019



















































































































































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