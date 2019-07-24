مزيكا وإبداع ومهارة.. الأهلي يضرب المقاولون بثلاثية رائعة ويحسم الدوري قبل النهاية

مزيكا وأنغام رائعة احتفل عليها الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب في المباراة قبل الأخيرة من الموسم الحالي.

الأهلي قدم عرضا ولا أروع وفاز على المقاولون بثلاثية مقابل هدف ليحسم اللقب لصالحه للمرة الرابعة على التوالي، بعدما كان بعيدا عن الحفاظ على درع الدوري في منتصف الموسم.

لكن الأهلي نجح في الفوز باللقب قبل مباراة واحدة من نهاية الدوري أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

افتتح علي معلول نجم الأهلي هذا الموسم أهداف الفريق الأحمر أمام المقاولون في الدقيقة25، ثم أضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71.

بدأ الأهلي المباراة بمستوى متوسط إلى أن حصل رمضان صبحي على خطأ أمام منطقة جزاء المقاولون.

وسدد وليد سليمان الكرة لتصطدم بالحائط البشري وتصل إلى علي معلول داخل منطقة الجزاء الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي.

هدف علي معلول هو السابع له مع الأهلي هذا الموسم ليكون هداف الفريق في الدوري.

ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر الأهلي على اللعب وسجل حسين الشحات هدفا رائعا بعد مهارة من رمضان صبحي واختراق الذي مرر الكرة إلى صالح جمعة وبدوره مررها إلى الشحات ليجعله في مواجهة المرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستمر الأداء الرائع من الأهلي وانطلق الشحات داخل منطقة جزاء المقاولون ومر من المدافع فاروقا نور الدين قبل أن يسدد على يسار محمود أبو السعود مسجلا الهدف الثالث.

قبل أن يسجل سيف الجزيري هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة

بهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 77 ليفوز بلقب الدوري، بينما فاز منافسه الزمالك على الإسماعيلي ورفع رصيده إلى النقطة 72 في المركز الثاني.



















































































































































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