الزمالك يضمن المشاركة في دوري الأبطال بثلاثية في الإسماعيلي

خسر الزمالك لقب الدوري لصالح الأهلي، لكنه ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل رسميا بالفوز على الإسماعيلي بثلاثية.

فاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ27 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ72 مرتقيا للمركز الثاني على حساب بيراميدز، ليشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، ويلعب بيراميدز في الكونفدرالية رفقة المصري.























































































وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا. الفريقان لم يحاولان بقوة من أجل التسجيل المبكر.

ضغط زملكاوي

وفي الدقيقة الرابعة، سقط عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء، لكن الحكم إبراهيم نور الدين لم يحتسب أي شيء.

ومرر أحمد سيد "زيزو" تمريرة رائعة في الدقيقة السابعة، لكنها مرت أمام محمد إبراهيم لتصل ليد الحارس محمد مجدي.

وأثمر الضغط عن ركلة جزاء أخيرا في الدقيقة الـ12. انطلاقة من حمدي النقاز، تعرض على إثرها لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم هذه المرة.

ونفذ محمود علاء الركلة بنجاح، ليسجل الهدف الأول للزمالك ويرفع المدافع الهداف رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم.

عودة الدراويش

استمر التعادل والهدوء في اللقاء طويلا، ثم جاء التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

تمريرة خاطئة من أحمد سيد "زيزو" للخلف في الدقيقة الـ37، يستغلها بينسون شيلونجو يسدد في مرمى عماد السيد، مسجلا التعادل.

حاول الزمالك التقدم من جديد، وسدد عمر السعيد كرة ضعيفة في الدقيقة الـ46، ليمسكها محمد مجدي بسهولة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أكثر سرعة، واستطاع الزمالك إعادة التقدم مبكرا.

سدد أحمد سيد "زيزو" تصويبة ضعيفة في الدقيقة الـ46، لكنها غالطت محمد مجدي حارس الإسماعيلي لتسكن الشباك.

واستمر الزمالك في الضغط، فسدد فرجاني ساسي تصويبة رائعة في الدقيقة الـ54، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت.

حسم اللقاء

حاول الإسماعيلي العودة في اللقاء، فشارك مدحت فقوسة بدلا من محمد الضرف في الدقيقة الـ58، ورد خالد جلال بدخول أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم.

وسريعا جاء الحسم. انطلق عمر السعيد بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثد سدد فوق الحارس مسجلا الثالث.

كاد الإسماعيلي يقلص الفارق في الدقيقة الـ78 من انفراد لمحمد الشامي، لكنه سدد في جسد عماد السيد.

وشارك حميد أحداد في الدقيقة الـ79 بدلا من عمر السعيد في صفوف الزمالك.

وجاء التبديل الثالث للزمالك في الدقيقة الـ82 بدخول محمد عنتر بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ورد محمود جابر بدخول مصطفى فارس بدلا من عبد الرحمن مجدي.

دقائق المباراة المتبقية لم تشهد إلا محاولات خجولة للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة الـ72 مرتقيا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ43 في المركز السابع.

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