الزمالك يهز شباك الإسماعيلي بهدفين في 13 دقيقة

بدأ الزمالك الشوط الثاني بقوة من مباراته ضد الإسماعيلي فسجل هدفين لينجح في التقدم في النتيجة مجددا.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي على ملعب بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري.

في الدقيقة 48 نظم لاعبو الزمالك هجمة رائعة لتصل الكرة إلى أحمد سيد "زيزو" الذي مر من لاعبي الإسماعيلي وسدد كرة بقدمه اليسرى هزت الشباك وجعلت الزمالك يتقدم بهدفين مقابل هدف.

ثم أضاف عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 59 بعدما استلم تمريرة رائعة من فرجاني ساسي في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء وحولها في شباك محمد مجدي ببراعة شديدة.

وكان محمود علاء قد تقدم للزمالك في النتيجة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل بينسون شيلونجو للإسماعيلي في الشوط الأول.

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