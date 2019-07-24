الزمالك يهز شباك الإسماعيلي بهدفين في 13 دقيقة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 21:30

كتب : محرر في الجول

الزمالك - الإسماعيلي - عمر السعيد

بدأ الزمالك الشوط الثاني بقوة من مباراته ضد الإسماعيلي فسجل هدفين لينجح في التقدم في النتيجة مجددا.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي على ملعب بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري.

في الدقيقة 48 نظم لاعبو الزمالك هجمة رائعة لتصل الكرة إلى أحمد سيد "زيزو" الذي مر من لاعبي الإسماعيلي وسدد كرة بقدمه اليسرى هزت الشباك وجعلت الزمالك يتقدم بهدفين مقابل هدف.

أخبار متعلقة

خطأ قاتل من زيزو يهدي الإسماعيلي التعادل أمام الزمالك الهدف الـ15.. محمود علاء يهز شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء

ثم أضاف عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 59 بعدما استلم تمريرة رائعة من فرجاني ساسي في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء وحولها في شباك محمد مجدي ببراعة شديدة.

وكان محمود علاء قد تقدم للزمالك في النتيجة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل بينسون شيلونجو للإسماعيلي في الشوط الأول.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام 9 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل 18 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة: الزمالك كان ندا قويا.. وجلسات الخطيب صنعت الفارق 25 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة: تحملنا الكثير.. ووليد سليمان: الأهلي لا يضيع فرصة جاءته 27 دقيقة | الدوري المصري
فتحي: لو الأمر بيدي لمنحت معلول جائزة الأفضل هذا الموسم 29 دقيقة | الدوري المصري
يوسف: الأهلي حقق الدوري الأغلى في تاريخه.. ولن نواجه الزمالك بالبدلاء 53 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك