خطأ قاتل من زيزو يهدي الإسماعيلي التعادل أمام الزمالك

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

أحمد السيد زيزو يطالب بالحصول على ركلة جزاء للزمالك

تسبب خطأ قاتل من أحمد سيد "زيزو" لاعب خط وسط الزمالك في إهداء الإسماعيلي هدفا في شباك فريقه.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري.

وفي الدقيقة 38 أعاد زيزو الكرة إلى الخلف لدفاعه.

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واستغل بينسون شيلونجو الخطأ القاتل وخطف الكرة قبل أن تصل إلى دفاع الزمالك وسدد بيمناه مباشرة في الشباك ليعلن عن تعادل الإسماعيلي.

وحال تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي فإن لقب الدوري سيذهب لغريمه التقليدي الأهلي رسميا دون النظر لنتيجة مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون.

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