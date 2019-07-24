خطأ قاتل من زيزو يهدي الإسماعيلي التعادل أمام الزمالك

تسبب خطأ قاتل من أحمد سيد "زيزو" لاعب خط وسط الزمالك في إهداء الإسماعيلي هدفا في شباك فريقه.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري.

وفي الدقيقة 38 أعاد زيزو الكرة إلى الخلف لدفاعه.

واستغل بينسون شيلونجو الخطأ القاتل وخطف الكرة قبل أن تصل إلى دفاع الزمالك وسدد بيمناه مباشرة في الشباك ليعلن عن تعادل الإسماعيلي.

وحال تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي فإن لقب الدوري سيذهب لغريمه التقليدي الأهلي رسميا دون النظر لنتيجة مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون.

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