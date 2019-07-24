معلول يقرب الأهلي من الدرع بهدف في شباك المقاولون

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

احتفال علي معلول بهدفه في المصري

نجح علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

أحرز معلول الهدف في الدقيقة 26، من ركلة حرة مباشرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء سددها وليد سليمان.

وارتدت الكرة من الحائط البشري ليضعها معلول بنجاح على يسار محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

أخبار متعلقة

انتهى حسم الدوري - الأهلي (3) المقاولون (1) - الزمالك (3) الإسماعيلي (1) تشكيل المقاولون - الجزيري وطلعت يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - لاسارتي يهاجم المقاولون بـ أزارو ورمضان.. وصالح جمعة بديل تعديلات من اتحاد الكرة على حكمي مباراتي الأهلي والزمالك

يلعب معلول مباراته رقم 25 مع الأهلي في الدوري هذا الموسم من أصل 33 مباراة خاضها الفريق.

ورفع معلول رصيده إلى 7 أهداف ليصبح هداف الأهلي في الموسم الجاري من الدوري الممتاز.

وساهم معلول في 14 هدفا للأهلي في الدوري هذا الموسم من أصل 53 هدفا، إذ سجل 7 وصنع مثلهم.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية

الدوري المصري علي معلول الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – الرجاء البيضاوي يعلن استعارة حميد أحداد من الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلوب يستبعد عودة كوتينيو إلى ليفربول: أحبه ومفيد لأي فريق.. لكن لن يعود ساعة | الدوري المصري
سعد سمير: اكتشفت أنني متعصب مثل الجمهور.. الكثيرون لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا ساعة | الدوري المصري
علي معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي.. وساسي أضاف الكثير للزمالك ساعة | الدوري المصري
محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك