معلول يقرب الأهلي من الدرع بهدف في شباك المقاولون

نجح علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

أحرز معلول الهدف في الدقيقة 26، من ركلة حرة مباشرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء سددها وليد سليمان.

وارتدت الكرة من الحائط البشري ليضعها معلول بنجاح على يسار محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

يلعب معلول مباراته رقم 25 مع الأهلي في الدوري هذا الموسم من أصل 33 مباراة خاضها الفريق.

ورفع معلول رصيده إلى 7 أهداف ليصبح هداف الأهلي في الموسم الجاري من الدوري الممتاز.

وساهم معلول في 14 هدفا للأهلي في الدوري هذا الموسم من أصل 53 هدفا، إذ سجل 7 وصنع مثلهم.

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