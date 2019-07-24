الهدف الـ15.. محمود علاء يهز شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

محمود علاء - طارق حامد - الزمالك - تتويج الزمالك - نهضة بركان

لم يستسلم محمود علاء مدافع الزمالك في سباق لقب هداف الدوري وسجل هدفه الـ15 في المسابقة وتلك المرة في شباك الإسماعيلي.

محمود علاء

النادي : الزمالك

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري.

وفي الدقيقة 14 حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة حمدي النقاز.

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وارتقى محمود علاء لتنفيذ ركلة الجزاء وحولها بنجاح على يمين حارس مرمى الإسماعيلي محمد مجدي.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 15 لمحمود علاء في الدوري خلال الموسم الجاري ويحتل المركز الثاني في هدافي المسابقة.

ولا يفصل محمود علاء عن صدارة هدافي الدوري سوى ثلاثة أهداف إذ سجل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب المنتقل إلى بيراميدز قبل عدة أيام 18 هدفا.

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محمود علاء الزمالك الإسماعيلي في الدوري

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