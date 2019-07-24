تشكيل المقاولون - الجزيري وطلعت يقودان الهجوم أمام الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 33.

ويختتم المقاولون العرب مبارياته في الدوري أمام الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا نور الدين - عبد العزيز موسى.

الوسط: محمد إبراهيم "سوستة" - أحمد الشيمي - محمد مجلي.

الهجوم: لويس إدوارد - محمد طلعت - سيف الجزيري.

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