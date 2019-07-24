تشكيل الأهلي - لاسارتي يهاجم المقاولون بـ أزارو ورمضان.. وصالح جمعة بديل

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 19:07

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي - أوكام

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب على ملعب برج العرب في الجولة 33 لدوري المصري.

فوز الأهلي بالمباراة = تتويج الأهلي رسميا بالدوري والدرع رقم 41.

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ودفع لاسارتي بـ وليد سليمان في مركز صانع الألعاب، بينما يعود رامي ربيعة للعب في خط الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – وليد سليمان

خط الهجوم وليد أزارو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – أحمد فتحي – حسام عاشور– صالح جمعة – جيرالدو – مروان محسن – جونيور أجايي

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