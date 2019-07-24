تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي في الدفاع وثنائي هجومي أمام الزمالك

دفع محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي بثنائي هجومي في تشكيل الدراويش الذي يستعد لملاقاة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما خاض 33 لقاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: أسامة إبراهيم- باهر المحمدي- محمد هاشم- أحمد أيمن

في الوسط: عبد الرحمن مجدي- عماد حمدي- محمد الضرف- محمد بيومي

في الهجوم: محمد الشامي- شيلونجو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي ومحمد مجدي الجمل وريتشارد بافور ومصطفى فارق وطارق طه ومدحت فقوسة وحازم مرسي.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية