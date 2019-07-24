تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي في الدفاع وثنائي هجومي أمام الزمالك

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 18:57

كتب : بسام أبو بكر

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

دفع محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي بثنائي هجومي في تشكيل الدراويش الذي يستعد لملاقاة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك – 4 تبديلات من خالد جلال أمام الإسماعيلي خبر في الجول – الزمالك يبلغ مصطفى محمد بعودته بعد القمة الإنتاج لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم مرسي على سبيل الإعارة.. واللاعب في طريقه لمعسكر الفريق

أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما خاض 33 لقاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: أسامة إبراهيم- باهر المحمدي- محمد هاشم- أحمد أيمن

في الوسط: عبد الرحمن مجدي- عماد حمدي- محمد الضرف- محمد بيومي

في الهجوم: محمد الشامي- شيلونجو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي ومحمد مجدي الجمل وريتشارد بافور ومصطفى فارق وطارق طه ومدحت فقوسة وحازم مرسي.

اقرأ أيضا:

لجنة شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيف سترد على طلب الاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة كهربا

خبر في الجول – الاتحاد البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لفريق مدربه السابق

تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

مدربو تريزيجيه يحكون لـ في الجول.. رحلة تطوره من تقرير الرحيل إلى "اللاعب الكريم"

شؤون اللاعبين لـ في الجول: مشاركة رمضان صبحي أمام المقاولون والزمالك قانونية

الإسماعيلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

معلول يقرب الأهلي من الدرع بهدف في شباك المقاولون 2 دقيقة | الدوري المصري
الهدف الـ15.. محمود علاء يهز شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء 18 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يطئمن الجماهير بعد العملية الجراحية.. ويعلن جاهزيته للموسم الجديد 29 دقيقة | المحترفون
كرة طائرة - مصر تتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة صعبة منتظرة 46 دقيقة | رياضات أخرى
ليفربول يعلن إصابة كلاين بقطع في الرباط الصليبي ساعة | أوروبا
مباشر حسم الدوري - الأهلي (1) المقاولون (0) الزمالك (1) الإسماعيلي (1) شيلونجو يدرك التعاادل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب

قد ينال إعجابك