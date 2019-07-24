تعديلات من اتحاد الكرة على حكمي مباراتي الأهلي والزمالك

أجرى اتحاد كرة القدم تعديلا على طاقم تعديل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي في المباراة قبل الأخيرة المؤجلة للأبيض في الدوري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يجري تعديلا ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء.

ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال. بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا.

والثنائي ميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.

أما على مستوى مباراة المقاولون العرب والأهلي التي تقام بملعب برج العرب يديرها محمد عادل.

ويساعده كل محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

وسعيد حمزة وعبد العزيز سيد حكما خامسا.

وتكتم اتحاد الكرة على أسماء حكام مباراتي الزمالك والإسماعيلي وأيضا الأهلي ضد المقاولون قبل أن يعلن قبل قليل عن الأسماء ويعود لتغييرها مرة أخرى.

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