تشكيل الزمالك – 4 تبديلات من خالد جلال أمام الإسماعيلي

أجرى خالد جلال المدير الفني للزمالك 4 تبديلات على تشكيل فريقه الذي سيلاقي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وإبراهيم حسن وهم لم يتوجدوا في لقاء الجونة الماضي بشكل أساسي.

ودخل الرباعي في التشكيل بدلا من عمر صلاح ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش" وبهاء مجدي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز

في الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء عمر صلاح ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عنتر ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي حميد أحداد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما خاض 33 لقاء.

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