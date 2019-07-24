يد - شباب مصر إلى ربع نهائي المونديال بإسقاط صربيا بهدف اللحظة الأخيرة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر لشباب كرة اليد (من موقع الاتحاد الدولي)

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لربع نهائي كأس العالم للشباب بفوز عصيب على صربيا بنتيجة 30-29 يوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري متصدر المجموعة الثانية على رابع المجموعة الأولى 15-14، قبل أن يسجل لاعبو منتخب مصر 15 هدفا جديدا ويفوزون بالمباراة.

وحافظ لاعبو منتخب مصر على فارق التقدم بهدفين أو ثلاثة طوال معظم فترات الشوط الثاني.

قبل 5 دقائق من النهاية تقلص الفارق إلى هدف وحيد، لكن الفراعنة الصغار رفعوا الفارق إلى 3 أهداف مجددا قبل 3 دقائق من صافرة النهاية.

مع وصول اللقاء للنصف دقيقة الأخيرة انتصر الفراعنة بهدف في الثانية الأخيرة بعد التعادل 29-29.

ويلعب المنتخب المصري في ربع النهائي ضد الفائز من لقاء النرويج والبرازيل.

كان شباب مصر لليد قد أنهوا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

فوز كان الخامس على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

وتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتواجدت مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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