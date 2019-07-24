بالفيديو - ما يفسده دي ليخت يصلحه كريستيانو.. يوفنتوس يعبر إنتر وديا بركلات الترجيح

في ثاني مشاركاته مع يوفنتوس عاد ماتياس دي ليخت لهز شباك يوفنتوس من جديد، ولكنه هدفه الذاتي تداركه كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعادل مع إنتر وديا بهدف لمثله ضمن مباريات كأس الأبطال الودية.

النيراتزوري تقدموا مبكرا أمام غريمهم التقليدي بفضل ضربة ركنية في الدقيقة العاشرة.

الركنية المنفذة من الجانب الأيسر استقبلها دي ليخت بالخطأ واضعا إياها في مرماه بعدما حاول تشتيتها ولكنها ذهبت في الاتجاه الخاطئ.

¡Qué mala suerte De Ligt! 😫 En su primer juego como titular, el central de la Juventus se marcó autogol ante el Inter.#ICCxESPN 🏆 pic.twitter.com/AccrjWC9dT — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 24, 2019

البيانكونيري حاول تدارك الأمور وإحراز هدف التعادل ولكنه تأخر حتى الشوط الثاني.

وكريستيانو رونالدو كان حاضرا كعادته. ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأفاعي أسكنها النجم البرتغالي بسهولة في الشباك مع الدقيقة 68 لتنتهي المباراة بالتعادل.

#Ronaldo égalise face à l'#Inter en marquant son premier coup franc de la saison et son deuxième but avec la Juventus. SUUUUUUUUUUUU#ICC2019#JuveInter pic.twitter.com/U1dDxgXKty — Madridista7911 (@Madridista79111) July 24, 2019

واتجهت المباراة لركلات الترجيح لينتصر يوفنتوس بأربع ركلات مقابل ثلاثة.

يوفنتوس استهل جولته التحضيرية للموسم الجديد بالخسارة أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما إنتر فاستهل جولته أيضا بالخسارة وأمام فريق إنجليزي كذلك إذ سقط أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

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