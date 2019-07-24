تقرير: مانشستر يونايتد اقترب من إنهاء صفقة نجم لاتسيو

اقترب نادي مانشستر يونايتد من إنهاء صفقة لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية فإن الناديين واللاعب في مفاوضات متقدمة للغاية بشأن الانتقال إلى الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين يورو حوافز لتصل إلى 80 مليون، وهو السعر الذي يطلبه نسور العاصمة الإيطالية.

فيما سيحصل الدولي الصربي على راتب سنوي يقدر بـ 6 ملايين يورو، مع تعاقد يمتد حتى 2024.

اللاعب المعروف باسم SMS اختصارا سجل 7 أهداف وصنع 3 خلال 41 مباراة بجميع المسابقات مع فريق العاصمة الإيطالية الذي توج بلقب الكأس.

الصيف الماضي جذب صاحب الـ24 عاما أنظار ريال مدريد ولكن مبالغة ناديه في المطالب المادية أوقفت هذا الاهتمام بحسب تقارير.

سافيتش شارك في المونديال الأخير رفقة صربيا وفي جعبته 12 مباراة دولية.

وبدأ سيرجي مسيرته رفقة فويفودينا نوفي الصربي قبل الانتقال إلى جينك البلجيكي في صيف 2014 وبعد موسم وحيد ارتدى القميص السماوي.

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