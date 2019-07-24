رئيس رابطة الليجا: قد نعطل انتقال جريزمان لـ برشلونة

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن إمكانية حظر انتقال أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة

وكان أتليتكو مدريد قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني يتهم فيها نظيره برشلونة بعدم دفع كامل قيمة صفقة جريزمان.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو": "من الممكن أن نعلق انتقال جريزمان لبرشلونة".

وتابع "رابطة الليجا ستتخذ القرار النهائي خلال أيام".

وأعلن برشلونة منذ أيام الحصول على خدمات الفرنسي جريزمان (28 عاما) مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو.

لكن أتليتكو يقول إن اتفاقه مع برشلونة على الصفقة تم قبل يوم 1 يوليو، وحتى ذلك التاريخ كانت قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 200 مليون يورو.

ويعتقد أتليتكو أن لجريزمان دور في تحايل برشلونة ليظفر بالصفقة بقيمة مالية أقل.

وشكا أتليتكو نادي برشلونة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكن الأخير رد بأنه لا يملك سلطة قضائية ليقرر في هذه الأزمة نظرا لأن الناديين يتبعان الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وارتدى جريزمان، بطل مونديال 2018، قميص أتليتكو لمدة خمس سنوات ويمتد عقده مع برشلونة إلى 2024.

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