سكاي: لاعب ريال مدريد في لندن للخضوع للكشف الطبي مع أرسنال

يبدو أن صفقة انتقال داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد إلى أرسنال أصبحت في الأمتار الأخيرة.

فقد أعلنت شبكة سكاي سبورتس الشهيرة أن اللاعب يتواجد في لندن للخضوع للكشف الطبي الخاص بالمدفعجية.

وذكرت سكاي حسب مصادرها أن اللاعب سيوقع على عقد الإعارة عقب عبور الكشف الطبي بنجاح.

Real Madrid midfielder Dani Ceballos is in London for his medical with Arsenal ahead of a season-long loan, according to Sky Sources — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2019

صحيفة AS الإسبانية كشفت في تقرير حصري لها قبل أيام إتمام الاتفاق بين أرسنال وريال مدريد بخصوص انتقال سيبايوس على سبيل الإعارة إلى الفريق اللندني.

الاتفاق تم بالفعل بين الثلاثة أطراف، ريال مدريد وأرسنال وسيبايوس، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة للغاية لإتمام الصفقة بشكل رسمي، وفقا للصحيفة الإسبانية.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال كان له الدور الكبير في إقناع سيبايوس بالانضمام إلى الفريق وعدم الانضمام إلى توتنام الذي نافس المدفعجية على الصفقة.

ونقل إيمري لـ سيبايوس ثقته الكاملة فيه وأنه سيلعب أكثر من 40 مباراة في الموسم وسيلعب دورا رئيسيا في موسم أرسنال، وهو ما جعل اللاعب يحسم قراره.

صاحب الـ 22 عاما خريج أكاديمية ريال بيتيس انضم إلى ريال مدريد في 2017 قادما من بيتيس.

متوسط ميدان منتخب إسبانيا شارك في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وظهر داني في 56 مباراة بشكل عام مع ريال مدريد في كل البطولات ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وحقق سيبايوس مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي والإسباني وكأس العالم للأندية مرة.

وساهم سيبايوس في رفع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما للقب أمم أوروبا وسجل مرتين وصنع مثلهما خلال ظهوره في 5 مباريات في البطولة.

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